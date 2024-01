Prominenter Zuwachs für Tennis-Spektakel in Linz

„Ich habe mich sehr über die News gefreut, dass Linz ein 500er-Upgrade bekommen hat. Das Event hat es sich sehr verdient. Es ist ein legendäres europäisches Hallenturnier mit großer Tradition, einem tollen Publikum und echter Wohlfühlatmosphäre“, wird die 29-jährige Ukrainerin in einer Aussendung zitiert. Die 17-fache Turniersiegerin, die zuletzt in Auckland erst Coco Gauff im Finale unterlegen ist, ist zum zweiten Mal nach 2013 in Oberösterreich am Start.