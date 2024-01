Oh, wie schön ist Panama

Auch kommt man bei der An- und Abreise nicht um zwei, drei Tage Aufenthalt in der spanisch-amerikanisch geprägten Hauptstadt Ciudad de Panamá herum. Gut so! Denn die hinreißende Kulisse aus Villen im historischen Viertel Casco Viejo, Wolkenkratzern, grünen Hügeln, Ozeanriesen und Luxusjachten zieht Touristen genauso in ihren Bann wie die Ausmaße der Metropole. Wer sich nicht vom hektischen Treiben und Stadtverkehr abschrecken lässt, taucht ein in eine quicklebendige, kosmopolitische Stadt.