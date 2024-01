Real-Star Bellingham glänzt mit großartiger Geste

Real dreht nach der Pause auf

Zum Sportlichen: In der ersten Spielhälfte tat sich Real Madrid gegen den Viertligisten noch schwer, nach der Pause lief es dann deutlich besser. Erst erhöhte Joselu per Elfmeter auf 1:0. Nur 78 Sekunden später legte Brahim Diaz nach. In der Nachspielzeit traf dann auch noch Rodrygo. Ein Eigentor von Nacho sorgte wenige später dann auch noch für ein wenig Jubel bei Außenseiter Arandina. ÖFB-Legionär David Alaba (Kreuzbandriss) fehlte verletzt.