Der Ski-Jänner zieht alle in seinen Bann

Jeder kommt auf seine Kosten - vor allem aber die Fans! In Adelboden werden am Wochenende auch dank „Local Hero“ Marco Odermatt 40.000 Zuschauer erwartet, Wengen kratzt angesichts von vier Rennen an der 50.000er-Marke. Und in Kitzbühel startete man den Intensivmodus bei den Vorbereitungen der Streif (zwei Abfahrten) und des Ganslern (Slalom). Der Ticketverkauf für die 84. Hahnenkamm-Rennen läuft gut, mehr als 80.000 Fans werden laut Ski-Club-Generalsekretär Jan Überall in der Gamsstadt erwartet.