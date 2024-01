Informatikwelt trauert um IT-Legende Niklaus Wirth

Die Basis für seine Erfolge legte Wirth in den Sechzigern. Er leistete bahnbrechende Arbeit bei der Entwicklung von Programmiersprachen. So trug er zur Schaffung einer erweiterten Version der Algol-Programmiersprache bei, Wirths bekannteste Programmiersprache ist aber wohl Pascal. Sie wurde zur Grundlage für viele andere Programmiersprachen und fand insbesondere in der Ausbildung von Programmierern weltweit Anwendung. Von Niklaus Wirth stammen gleich mehrere Standardwerke in der Informatikausbildung.