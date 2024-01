So teuer wohnen wir heuer: Mieten steigen weiter

Wer ein Haus oder eine Wohnung kaufen will, der hat Grund zur Freude, denn die Kaufpreise sinken. Mieter müssen tiefer in die Taschen greifen. Aber nicht immer spielt Geld beim Immobilienkauf eine Rolle: Denn in Oberösterreich wechselte eine besondere Liegenschaft für sehr viele Millionen den Besitzer.