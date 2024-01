Arbeiter bei Explosion in Tirol schwer verletzt

Zu einer folgenschweren Explosion kam es am Dienstag im Tiroler Unterland. Ein Arbeiter (60) war an Schweißarbeiten an einem Lkw-Kraftstofftank beschäftigt gewesen, als dieser zerbarst. Der 60-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik geflogen werden.