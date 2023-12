Skandal! Saudis verbieten Türken Hymne und Atatürk

„Frieden in der Heimat, Friede auf der Welt“

Auch ein Banner mit der Aufschrift „Frieden in der Heimat, Friede auf der Welt“, einem Zitat Atatürks, mit dem die beiden Mannschaften auflaufen wollten, war den Saudis ein Dorn im Auge. Die Polizei soll sogar in die Kabine von Fenerbahce eingebrochen sein, um es zu konfiszieren, so der Journalist Haluk Yürekli.