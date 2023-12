Alpacem: Woher der Zement im Görtschitztal kommt

In einem alten Bauernhaus in Wietersdorf hat es begonnen: Da haben die Brüder Philipp und Gottfried Knoch vor 130 Jahren mit der Zementwirtschaft begonnen. „Mittlerweile wirkt unsere Wietersdorfer Gruppe ja bereits in der fünften Generation“, sagen die beiden Geschäftsführer des heutigen Alpacem-Zementwerks Lutz Weber und Bernhard Auer.