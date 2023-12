Lebensgefahr! Das passiert bei Magendurchbruch

Schocknachricht rund um Toni Polster! Der Fußball-Star musste am Donnerstag in einem Wiener Krankenhaus notoperiert werden - Magendurchbruch! Dieser seltene Notfall ist eine mögliche Komplikation, die in etlichen Fällen im Rahmen eines Magengeschwürs auftritt. Wird nicht rasch behandelt, kann die Erkrankung tödlich enden.