Polster kann Streit um inoffizielle Tore gewinnen!

„Die FIFA ist nicht zuständig!“

Die Klage bezieht sich auf drei Freundschaftspartien, die nicht in der ÖFB-Länderspiel-Statistik aufscheinen - auch deshalb, weil laut ÖFB gewisse Voraussetzungen des FIFA-Regelwerks damals nicht erfüllt wurden. Konkret geht es um die Partien Liechtenstein - Österreich (0:6 am 7. Juni 1984 in Vaduz, ein Polster-Tor), Tunesien - Österreich (1:3 am 7. Februar 1987 in Tunis, zwei Polster-Tore) und Marokko - Österreich (3:1 am 2. Februar 1988, kein Polster-Tor).