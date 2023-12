Neue Software geht 3/4-Takt auf den Grund

Von Militär- zu Karussellmusik

Eine durch die neuen technischen Mittel ermöglichte Analyse zeige, wie unterschiedlich die Dirigenten an die Musik herangehen würden. „Ein Thema im ‘Kaiserwalzer‘ mit einem martialischen Grundton klingt in den frühen Aufnahmen etwa noch recht militärisch, bevor es sich in späteren Jahren stilistisch vollkommen wandelt, harmloser, runder wird und plötzlich beinahe ein bisschen an Karussell-Musik erinnert“, so Chanda VanderHart. Außerdem hätten sich die Walzer des Neujahrskonzerts von Tanzmusik wegbewegt und würden „symphonischer, formal offener und kontrastreicher“.