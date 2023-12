Neue Fashion-Designs von Kraft, Lamparter, Hayböck

„Es spiegelt die Freude an unserem Tun wider“

Murnig gewährt weitere Einblicke: „Es macht Spaß, die Jungs so zu sehen. Das Video spiegelt die Freude an unserem Tun. Es zeigt einen sehr persönlichen Blick hinter die Kulissen, wie sich das Miteinander und der freundschaftliche Umgang anfühlen. Vor allem bei Johannes wird die Begeisterungsfähigkeit deutlich. Es fallen ihm etliche Sachen ein, was er noch alles vor der Kamera machen könnte. Das ist wirklich schön zu sehen. Genau so werden Stefan, Michael und Johannes draußen wahrgenommen - und das ist es eigentlich auch, was die Marke transportiert.“