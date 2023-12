Vater-Sohn-Duo revanchierte sich beim Vize-Meister

Endlich startete Obergailtal in die Saison! Das Spiel am Dienstag bei Vizemeister Huben III in der Unterliga West war der Auftakt, da die ersten beiden Matches witterungsbedingt abgesagt worden sind. „Ein Wahnsinn. Ich spiele seit 20 Jahren Eishockey, aber so spät sind wir noch nie gestartet“, seufzt Lukas Thurner, Funktionär und Stürmer bei Obergailtal.