Franzose Schnellster, Danklmaier bester ÖSV-Läufer

Cyprien Sarrazin hat die Speed-Woche in Bormio mit einer Trainingsbestzeit in der Abfahrt eröffnet. Der Franzose war am Dienstag 0,41 Sekunden schneller als der US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle, der 2020 in Bormio den Super-G gewonnen hatte. Bester Österreicher war der Steirer Daniel Danklmaier als 14.