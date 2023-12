Weihnachten ändert alles | Was wir brauchen

Weihnachten ändert alles.„Weihnachten ist nicht nur ein kitschiges Fest, bei dem man Kekse isst“, sagt der Vorarlberger Bischof Benno Elbs. Ganz ähnlich äußert sich der Tiroler Bischof Hermann Glettler: „Weihnachten ist mehr als ein Kindergeburtstag. Wir dürfen das Fest nicht verharmlosen.“ Nein, das darf man wirklich nicht. Weihnachten - ja, das ist AUCH shoppen, schenken, auspacken, essen und trinken. Es ist plaudern, spielen, singen, musizieren, einfach mit der Familie zusammen sein. Aber wir dürfen nicht vergessen, warum wir Weihnachten feiern. Daher haben „Krone“-Redakteurinnen und -Redakteure in allen Bundesländern Menschen gefragt, die es am besten wissen müssen… „Zu Weihnachten spüren wir, das Leben liegt vor uns. Vieles ist möglich. Ja, sogar in Zeiten, die von Gewalt erschüttert werden, ist es möglich, dass Frieden werde auf Erden und in unseren Herzen“ - so formuliert Michael Chalupka, Bischof der Evangelischen Kirche in Österreich, die Weihnachtsbotschaft. Sehr direkt, unverblümt sagt es Jonathan Werner, Gefängnisseelsorger in der Justizanstalt Wien-Josefstadt: „Weihnachten heißt: Gott, immerhin das höchste Wesen, ist mit uns. Nicht über uns oder neben uns, sondern mit uns. Stecken wir bis zum Hals in der Scheiße, ist Gott mit dabei. Er schaut nicht von außen drauf, er ist dabei. Das ändert alles, Weihnachten ändert alles.“ Das ist eine Hoffnung.