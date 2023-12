Chelseas Wunschspieler kostet 100 Millionen Euro!

Wie der portugiesische „Record“ schreibt, habe es Trainer Mauricio Pochettino auf Viktor Gyökeres von Sporting abgesehen. Der 25-jährige Schwede steht zwar erst seit Sommer in Lissabon unter Vertrag, konnte seit seiner Ankunft in 20 Pflichtspieleinsätzen jedoch bereits 17 Treffer erzielen, hinzu kommen acht Assists. Auch gegen Sturm Graz gelangen ihm in der Europa League zwei Tore.