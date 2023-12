„Tür für Super League bleibt beim FC Bayern zu!“

Christian Ebenbauer (Vorsitzender der österreichischen Bundesliga): „Bereits in den vergangenen Jahren hat sich das finanzielle Gewicht stark zugunsten der großen Klubs verschoben, was mittlerweile große Auswirkungen auf die Wettbewerbsgleichheit in den internationalen, aber vor allem in den nationalen Bewerben hat. Mit dem heutigen Urteil ist klar, dass ökonomische Interessen in Zukunft noch stärker in den Fokus rücken werden. Dadurch besteht die Gefahr, dass noch mehr Ressourcen aus der Fußball-Pyramide zugunsten einiger weniger Klubs abgezogen werden.“