Weihnachten daheim? Nicht für diese Sport-Stars

Weihnachten am Golfplatz

Eine steirische Weihnacht gibt es hingegen für Vielflieger Lukas Nemecz. Zwischen dem Saisonbeginn Ende November in Australien und den Jänner-Turnieren der World Tour in den Arabischen Emiraten verbringt der Golf-Profi das Jahresende mit seiner Familie in Graz. Über die Feiertage werden Driver und Putter zur Seite gelegt. „Ich stehe Weihnachten sicher nicht am Golfplatz. Ich habe das einmal gemacht, am 26. Dezember in Loipersdorf bin ich Golfspielen gegangen. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Leute am Golfplatz gesehen“, meinte der 34-Jährige.