Ein Wiegenlied für die Welt

Die Erzählung über das „Wunder der Verbrüderung“ im Ersten Weltkrieg an der Westfront, bei dem das Lied eine Rolle gespielt hat, ist hingegen verbrieft: Soldaten verschiedener Nationen legten am Heiligen Abend ihre Waffen nieder und stimmten gemeinsam in den Schützengräben das mittlerweile europaweit bekannte „Stille Nacht, heilige Nacht“ an. Eine verbindende und zeitlose Friedensbotschaft.