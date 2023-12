Schmankerl: Die neuen Trends am Festtagstisch

An den Tagen vor Weihnachten ist bei Billa, Spar, Meinl, Radatz & Co. die Hölle los. Von der Kaufzurückhaltung, die andere Handelsbranchen durch gestiegene Preise und Kostendruck heuer spüren, ist in Supermärkten, bei Fleischern, Fischgeschäften etc. nichts zu bemerken. Qualität wird geschätzt und entsprechend bezahlt.