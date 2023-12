Salzburger hat Wohnung von Immo-Millionär gewonnen

Am Freitag machte der Selfmade-Millionär sein Versprechen wahr. Er übergab eine 36-Quadratmeter-Wohnung in der Grazer Ungargasse an deren neuen Besitzer. Der Gewinner heißt Markus Putz und erfuhr in Rom von seinem Glück. „Ich habe es im ersten Moment gar nicht geglaubt“, schildert der Salzburger Finanzberater, der bereits ein kleines Portfolio besitzt und die Wohnung weitervermieten will.