Hoch über den Wolken ein Danke nach Italien

Kurz vor 16 Uhr ging das Jahr für Sturm Freitag zu Ende, setzte der Flieger aus Lissabon in Graz auf. Kurz zuvor hatte Christian Jauk hoch über den Wolken zum Mikro gegriffen. „Dieser Eintrag ins Geschichtsbuch ist etwas Außergewöhnliches und Schönes. Vor einem Jahr haben wir noch gehadert mit dem Pech, diesmal haben wir das Glück gehabt. Ich sag ’grazie mille’ aus Graz!“, spielte der Sturm-Präsident an die Schützenhilfe von Atalanta Bergamo an.