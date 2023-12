Frauensektor im Iran von 3000 Fans besucht

„Wir hoffen, dass die Anzahl an Frauen noch steigen wird“, sagte ein weiblicher Esteghlal-Fan der Nachrichtenagentur Irna in einem Video-Interview vor dem Spiel, das 1:1 ausging. Seit Jahren kämpfen Frauen in der Islamischen Republik für einen Platz auf den Tribünen. Der erzkonservative Klerus des Landes argumentiert, dass Frauen in Stadien mit fanatischen männlichen Fans und vulgären Gesängen nichts zu suchen hätten. Auf Druck des Weltverbandes FIFA jedoch wurde das Verbot in den vergangenen drei Jahren etwas gelockert.