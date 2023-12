Betrunken Darts spielen wird künftig verboten!

Am Freitag beginnt im legendären Ally Pally in London die Darts-WM, vor der international das Thema Alkohol am Bord die Wogen hochgehen lässt. Während der deutsche Verband Alkohol-Kontrollen und eine Promille-Grenze einführen wird, wird auch hierzulande gegen betrunkene Spieler schärfer vorgegangen.