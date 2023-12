Schreckmoment: Ski-Ass stürzt schwer in Gröden

Wenn es gelingt, positive Bilder von einem gelungen Speed-Auftakt in die Welt zu transportieren, wäre das auch weitere Werbung für die laufende WM-Kampagne. Denn Gröden bewirbt sich für die Ausrichtung der Ski-Weltmeisterschaften 2029, die Konkurrenten sind Soldeu (AND) und Narvik (NOR). Die Entscheidung fällt beim nächsten FIS-Kongress im Juni 2024 in Reykjavik in Island.