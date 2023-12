Nach Schneefall: Kein zweites Training in Gröden

Noch im Laufe des Vormittags könnte es erneut schneien, das Wetter an den Renntagen sollte jedoch stabil sein. Am Dienstag hat bereits ein Training stattgefunden, sodass die Abfahrten über die Bühne gehen können. Die klassische Gröden-Abfahrt findet am Samstag statt, davor ist am Freitag der Super-G angesetzt. Abzuwarten bleibt, wie sich die Piste durch den Neuschnee verändert. Am Dienstag berichteten die Läufer von einer ungewöhnlich schnellen und „giftigen“ Saslong, mit äußerst weiten Sprüngen.