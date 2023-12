Karriereende? Jetzt spricht Sergio Perez Klartext

Beim GP in Katar wurde er Zehnter, hatte über 80 Sekunden Rückstand auf Teamkollege Max Verstappen. „Katar war wirklich das schlimmste Wochenende, an das ich mich in letzter Zeit erinnern kann, wahrscheinlich mein schlimmstes Wochenende überhaupt“, so Perez in einer Medienrunde.