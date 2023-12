Corona! Österreichs Biathleten nur noch zu viert

„Momentan wirklich wieder richtig schwierig“

Schutzmaßnahmen wie das Maskentragen in belebten Innenräumen, Fahrzeugen und bei Flugreisen sind in den Biathlon-Teams mittlerweile wieder Usus. „Es ist momentan wirklich wieder richtig schwierig. Man muss schauen, dass man sich abschottet. Es geht so schnell, und man braucht danach wieder lange, bis man die Form wieder aufbaut“, sagte die Tirolerin Anna Gandler auf die aktuelle Covid-Problematik angesprochen. Selbst in Außenbereichen waren am Donnerstag in Hochfilzen Maskenträgerinnen wie die deutsche Weltcupgesamtführende Franziska Preuß zu sehen.