Katastrophenschutzzentrum bis 2026 geplant

Der Zielzeitpunkt dafür ist das Jahr 2026. Die Vorteile des KAT-Zentrums liegen laut Landesrätin Astrid Mair (ÖVP) und dem Leiter des KAT-Zentrums, Elmar Rizzoli, in der Bündelung der verschiedenen Kompetenzen an einem Standort. „Der entscheidende Vorteil liegt etwa im schnelleren Informationsfluss in Krisensituationen“, erklärt Rizzoli und weiter: „Künftig wird die Landeswarnzentrale ein tägliches Lagebild erstellen, welches von Wettermodellen über witterungsbedingte Gefahren wie Hochwasser oder Lawinen bis hin zum Monitoring von Verkehrs-, Energie- und Krankenhausinfrastrukturen alle wichtigen Informationen zur Lagebeurteilung umfasst.“