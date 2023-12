Brasiliens „Liga-Dino“ Santos erstmals abgestiegen

Der FC Santos ist erstmals in seiner 111-jährigen Vereinsgeschichte aus der höchsten brasilianischen Fußball-Spielklasse abgestiegen. Der Traditionsklub, der Spieler wie Pele oder Neymar hervorbrachte und drei Mal die Copa Libertadores gewann, stürzte am Mittwoch durch eine 1:2-Heimniederlage in der letzten Runde daheim gegen Fortaleza in die Zweitklassigkeit.