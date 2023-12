Ortwein-Literaturpreis geht an junge Steirerin

Ich erinnere mich an die Perchtenläufe. An Tierfelle und verfilztes Haar, das die Menschlichkeit der Perchten verdeckte. An die Krümmung von Hörnern, an Masken mit hervorquellenden Augen, Ketten, die übe den Beton schleiften, an peitschende Ruten und Krallen, die die Luft zerrissen.