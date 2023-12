Air New Zealand will ab 2026 E-Flugzeug einsetzen

Air New Zealand will als erste Fluggesellschaft ein batterieelektrisch betriebenes Flugzeug in seine reguläre Flotte aufnehmen. Die neuseeländische Airline wolle ab 2026 eine bei dem US-Hersteller Beta Technologies bestellte Maschine vom Typ Alia für kommerzielle Flüge einsetzen, wie Kiri Hannifin, der bei New Zealand Air für nachhaltige Entwicklung zuständig ist, am Mittwoch mitteilte.