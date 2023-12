Nach dem Schnee bleibt jetzt die klirrende Kälte

„Zum Beispiel gab es in Wien Hohe Warte und in St. Pölten zuletzt vor 13 Jahren eine tiefere Temperatur in einem Dezember, in Linz vor elf Jahren und in Eisenstadt vor neun Jahren“, führte Klimatologe Alexander Orlik von Geosphere Austria (früher ZAMG) am Montag aus. Die Wetterstation Linz-Stadt zeigte am Montag minus 10,8 Grad an, St. Pölten vermeldete minus 11,5 Grad, Wien minus neun Grad Celsius. In Eisenstadt wurden am Montag minus 7,6 Grad gemessen.