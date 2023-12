Vor Robbie: Diese Stars rockten steirische Bühnen

Goldene Konzert-Ära in Graz

Mit einem Konzert der Rockband Emerson, Lake und Palmer startete in den frühen 1970ern eine goldene Konzert-Ära in Graz. Radkovic holte in den folgenden Jahren Stars wie Johnny Cash, Joe Cocker, Stevie Wonder, Metallica oder Tina Turner nach Graz. „Reich bin ich dabei nur an Erfahrung geworden“, erinnert sich der Veranstalter, dem es stets um die Musik gegangen ist.