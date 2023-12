Altach gegen Austria Lustenau - ab 19 Uhr LIVE

Bereits am (heutigen) Montagabend hat der Fünfte Austria Klagenfurt den einen Punkt davor liegenden Vierten Hartberg zu Gast. In Kärnten hatten am Samstag starke Regenfälle plus Schnee für eine Verschiebung der Partie gesorgt. Salzburg setzte sich in einer von Samstag auf Sonntag verschobenen Partie gegen den WAC schmeichelhaft mit 1:0 durch und dadurch zwei Punkte von Verfolger Sturm Graz ab. Die Steirer kamen bei Aufsteiger Blau-Weiß Linz über ein 1:1 nicht hinaus. Daneben konnte am Wochenende nur das torlose Remis von Austria Wien gegen den LASK plangemäß über die Bühne gehen.