26 Mio., Torflaute: Verfrühtes Lewa-Aus bei Barca?

Lediglich acht Tore gelangen Lewandowski in 17 Spielen (wettbewerbsübergreifend) dieser Saison. Er will also noch nicht so richtig in die Gänge kommen, bleibt hinter den Erwartungen zurück. In Kombination mit seinem Jahressalär von 26 Millionen Euro wird die Kritik am 35-Jährigen zunehmend lauter. Deshalb scheint ein vorzeitiger Barca-Abschied realistisch.