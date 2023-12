Ski-Fiasko: „So zerstören wir ein gutes Produkt“

Lange Gesichter bei den Alpin-Herren in Beaver Creek: Der Wetter-Fluch verfolgte die Skifahrer von Zermatt in die Rocky Mountains - genervt hat der Zirkus ohne große Ski-Taten wieder die Heimreise nach Europa angetreten. Besonders bitter ist das anhaltende Witterungs-Pech für die Abfahrer, die in der noch jungen Saison bei schon vier Absagen halten. Kritik kommt nicht nur aus Österreich...