Streik: „Kunden waren sehr verständnisvoll“

Um sechs Uhr morgens trat die Frühschicht der Metro Salzburg am Donnerstag fast geschlossen in einen zweistündigen Warnstreik. Mit dieser Aktion waren die rund 60 Männer und Frauen des Großhändlers in Wals-Siezenheim nicht nur von der Uhrzeit her die Ersten. Sie eröffneten damit im Salzburger Handel auch die erste Streikrunde seit Jahrzehnten.