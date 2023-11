Die streng geheime Fabrik der blutigen Bomben

Von Stille, Gebet und Frieden ist aber nichts zu spüren. Hier, tief in der italienischen Provinz, fertigen Arbeiter die Bomben und Munition für die Kriege in der Ukraine und in Gaza. Ein moralisch fragwürdiges, aber florierendes Geschäft. Die „Fabrik der blutigen Bomben“ nennen die Einheimischen die Fertigungsstätte der Düsseldorfer Rheinmetall AG, mit einer Mischung aus Abscheu und Bewunderung.