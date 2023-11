An diesen Problemen scheitert Klimagipfel diesmal

Sangaria liegt im Tschad. Vor 65 Jahren fuhren die Fischerboote fast bis zu den Häusern. 2023 müssen die Einwohner Ferngläser herausholen, um den einst riesigen See noch zu erkennen. Der Klimawandel hat vor allem in Afrika bereits zugeschlagen. Erbarmungslos und einschneidend für die Bewohner. Seit 1960 ging die Fläche des Tschadsees um 90 Prozent zurück. Wenn der See vollständig austrocknet, werden mehr als 10,7 Millionen Menschen vertrieben. Eine neue Flüchtlingswelle droht. Erst dann werden die Industrieländer in Europa die Auswirkungen des Klimawandels auch persönlich so richtig spüren.