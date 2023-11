Long-Covid-Verdacht: Wann Sie zum Hausarzt sollten

Nach internationaler Studienlage sind bzw. waren in Österreich rund 700.000 Menschen von Long Covid betroffen, weitere 140.000 von Post Covid. Diagnose und Behandlung sind teils schwierig, zusätzlich sperren öffentliche Spezialambulanzen wieder zu. Warum das so ist, was Betroffene tun können und was die Regierung dazu vorhat? Wir haben nachgefragt.