Enge Rivalitäten

Ein Herz für das Nationalteam. Mitten in der Nacht, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, stellten sich die ersten Fans in der Wiener Krieau an, um am Vormittag auf ein Schnäppchen beim Weihnachtsbasar des ÖFB zu hoffen. Wer zu spät kam, ging leer aus. Nach nicht einmal einer Viertelstunde waren die begehrten Trikots von David Alaba & Co. vergriffen. Und immer wieder wurde eine Frage gestellt: Wie kommt man zu Tickets für die EM in Deutschland? Für viele das schönste Weihnachtsgeschenk, doch auch das gleicht einem Glücksspiel. Erst nach der Auslosung am 2. Dezember startet die zweite Verkaufsphase ...