Betreutes Wohnen für Jugendliche in Krisen

Das Leben von Jugendlichen und Familien gleicht oft einer stürmischen See. Da ist es gut, den nächsten sicheren Hafen zu kennen und einen festen Anker zu haben. MOB, das Betreute Wohnen von Jugend am Werk Steiermark, richtet sich an Jugendliche ab 16 Jahren sowie junge Erwachsene, die sich in schwierigen Familiensituationen befinden und nicht in ihrer Familie verbleiben können bzw. den Kontakt zum Elternhaus abgebrochen haben, aus einer Wohngemeinschaft oder anderen sozialen Institutionen kommen und für die nächsten Schritte in ein selbstständiges Leben Unterstützung brauchen - individuell auf sie und ihre Bedürfnisse abgestimmt. Die Zuweisung erfolgt über das Jugendamt.