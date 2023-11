Die Unternehmen müssen sich ins Zeug legen

Erste Hilfe an einer Puppe üben, beim Glasblasen zuschauen oder einmal selbst melken: Bei der Berufsinformationsmesse (BIM) setzen Unternehmen heuer besonders auf das Ausprobieren, um Lehrlinge zu finden. Statt Flyern gibt es im Messezentrum Mitmachstationen und Berufe zum Anfassen. Das finden Pascal (17) und Levente (18) aus Salzburg toll. Sie können selbst töpfern, in einen Antrieb schauen oder einmal Hand an einer Fräse anlegen.