ÖHB-Frauen feiern Auftaktsieg in Karpaten-Trophy

Österreichs Handball-Frauen sind am Donnerstag mit einem klaren 32:20-(16:13)-Erfolg über Portugal in die Karpaten-Trophy in Bistrita (Rumänien) gestartet. Das erste der drei letzten Testspiele vor der am 29. November beginnenden Weltmeisterschaft stand vom 4:0-Lauf zu Beginn an unter Kontrolle der Auswahl von Herbert Müller, der „sehr, sehr glücklich mit dem Ergebnis“ war. Am Freitag (15.00 Uhr MEZ) wartet als nächster Gegner die Schweiz.