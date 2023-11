Paris St. Germain gegen AS Monaco ab 21 Uhr LIVE

PSG und AS Monaco sind bis dato zwei der bestimmenden Teams, was den Fußball in Frankreich angeht. Beide wollen im Topspiel, das überraschend nach der Länderspielphase schon am Freitag stattfindet, ihre Klasse zeigen. PSG führt die Tabelle mit 27 Punkten an, gefolgt von Nizza (26) und Monaco (24).