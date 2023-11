Rücktrittsgedanken versetzen Land in Schockstarre

An der Spitze

Argentinien liegt mit 15 Punkten an der Spitze der WM-Quali, gefolgt von Uruguay (13) und Kolumbien (12). In Südamerika wird die Qualifikation in einem Ligasystem mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Jede Mannschaft hat 18 Spiele zu bestreiten, die sechs bestplatzierten qualifizieren sich direkt für die Endrunde. Der siebente hat eine Play-off-Chance.