„Schande!“ Schwere Krawalle überschatten Quali-Hit

Die Albiceleste entschied die Partie im legendären Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro am Dienstag mit 1:0 für sich. Es war die erste Niederlage der brasilianischen Nationalmannschaft in der Geschichte der WM-Qualifikation vor heimischem Publikum. Nicolás Otamendi traf in der 63. Minute nach einem Eckball per Kopf zum Endstand - hier zu sehen im Video: