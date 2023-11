ÖFB-Kapitän Alaba: „Ist schon ein bisschen witzig“

Schmunzeln musste David Alaba, als er in Tallinn erfuhr, dass Toni Polster mittels eines Anwalts darum kämpft, drei Tore, die er in inoffiziellen Länderspielen erzielte, zusätzlich zu seinen 44 offiziellen für Österreich zu erhalten: „Das höre ich das erste Mal, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, das ist schon ein bisschen witzig.“